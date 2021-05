Lady Gaga reveló que quedó embarazada a los 19 años por una agresión sexual

LOS ÁNGELES, California. – Lady Gaga, reconocida cantante y compositora estadounidense, reveló que quedó embaraza después de tener relaciones sexuales no consensuales con un productor cuando ella tenía 19 años.



La estrella se sinceró sobre su pasado en el primer episodio del documental “Lo que no puedes ver de mí”, el cual cuenta con la conducción del príncipe Harry y Oprah Winfrey, donde abordan temas relacionados con la salud mental.

"Yo tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ´Quítate la ropa´. Y dije que no. Me fui y me dijeron que iba a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me quedé paralizada”, expresó la cantante.

Lady Gaga revela cómo descubrió que estaba embarazada



La cantante decidió no nombrar al productor porque no quiere volver a enfrentarse a él, expresó Gaga, además compartió que la industria de la música es abusiva y peligrosa.



La también compositora y actriz, continuó su testimonio relatando que tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento para el dolor físico después de la agresión.



Me di cuenta de que era el mismo que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina de la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma porque estaba siendo abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses”, agregó la intérprete.

Lady Gaga confesó que sufrió estrés post traumático



Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante, expresó que el dolor la llevó a cambiar y a tener un “brote psicótico”, el cual, por un par de años, la llevó a no sentirse como la persona que era antes, confesó.



"La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de ser violada. Me hicieron muchas resonancias magnéticas y escáneres. No encuentran nada, pero tu cuerpo recuerda. No pude sentir nada. Me desvinculé. Es como si tu cerebro se desconectara. No sabes por qué nadie más está en pánico, pero estás en un estado de paranoia ultrarrápida ", expresó en el documental.



Sobre su proceso de sanación, Lady Gaga expresó que le tomó años de terapia lograrlo, pero aseguró que el cuidado de su salud, de su cuerpo y hacer música la han ayudado a superar con éxito los “malos momentos”.

El mensaje de Lady Gaga



La cantante continuó su entrevista comentando la manera en que ha enfrentado los impulsos de autolesión, expresando que lo único que logra esto es hacer que una persona se sienta peor.



"Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: 'Mira, me duele'. Eso no ayuda”, aseguró la intérprete de “Born This Way”.



Para finalizar, Lady Gaga expresó que después de un tiempo, aprendió las formas de salir adelante, “pues todo comenzó a cambiar lentamente”, concluyó la cantante.