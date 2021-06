Lady Gaga estrena una edición especial de 'Born This Way'

Tijuana, BC.- Lady Gaga estrenó el día de hoy una edición especial de “Born This Way” para celebrar el décimo aniversario de uno de los álbumes más importantes para la comunidad LGBTQIA+.

En el mes del orgullo, esta celebración cae como anillo al dedo, el álbum incluye las 14 canciones originales del disco que se estrenó el en 2011.

Además suma seis nuevas versiones reimaginadas por parte de artistas que representan y abogan por la comunidad LGBTQIA+, todo en un nuevo empaque.

Presenta distintos tracks

En las últimas semanas, Lady Gaga ha presentado distintos tracks reimaginados de esta edición: “Judas” a cargo de la icónica Big Freedia, “Born This Way” reimaginada por Orville Peck,“Marry The Night” en voz de Kylie Minogue.

También “The Edge Of Glory” a cargo de Olly Alexander de Years & Years y hoy se dan a conocer las adiciones de “Highway Unicorn (Road to Love)” por parte de The Highwomen (ft. Brittney Spencer & Madeline Edwards) y “Yoü and I” en voz de Ben Platt.

La edición del décimo aniversario llega después de que Lady Gaga celebra diez años de “Born This Way”.

Además, Lady Gaga ha lanzado una colección de productos de Born This Way muy especial con nuevos diseños ahora disponibles en shop.ladygaga.com