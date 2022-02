La tradición de la familia Montaner que Evaluna no seguirá con su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace unos meses que Evaluna Montaner dio una noticia que causó revuelo en las redes al publicar un emotivo video junto a una canción que escribió con Camilo Echeverry, "Índigo", con la que dieron a conocer que esperaban un hijo que tendría el mismo nombre que su tema que lanzaron en octubre de 2021.

Una vez que la buena noticia se compartió con el público, la pareja mencionó que están intentando dejar de lado todas las ideologías de género y recibir a su bebé con el nombre de Índigo sin importar el sexo, por lo que varios detalles se mantienen en secreto como las semanas de embarazo o cuándo sera el parto, aunque se especula que será a finales de marzo o a principios de abril.

Pese a que su embarazo fue un evento inesperado, Evaluna ha comentado en varias ocasiones que se siente muy agradecida y emocionada por convertirse en madre primeriza junto al amor de su vida, Camilo, quien también expresó lo feliz que se siente por esta nueva etapa de su relación con la cantante con quien se unió en matrimonio el 20 de febrero de 2020 en Miami, luego de cinco años de relación.

Y ahora, la hija de Ricardo Montaner habló de todo lo que ha vivido en estos meses y cómo se imagina como madre durante un diálogo con angie Romero en el podcast En la sala, disponible en Amazon Music.

Ahí contó sobre una tradición familiar que aseguró que dejará de lado por el bien de su bebé, ya que a ella le generaba incomodidad y no quiere hacer pasar a su recién nacido por lo mismo.

Una vez que comentó esto, los escuchantes del programa se alarmaron por creer que era algo drástico o totalmente irrespetuoso hacia la individualidad de una persona, pero Evaluna reveló que se trata de empujar la cara del cumpleañero en el pastel, accion que dejo en claro que no le agrada y no quiere seguirla en su propia familia con Camilo y el bebé que está en camino.

Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday (Feliz Cumpleaños) lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos, que sos mi hermano, me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”, señaló la cantante.