Evaluna Montaner recibió críticas por su colaboración en línea de zapatos

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner se encuentra en uno de los mejores momentos de sus vida profesional y personal, debido a que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, fruto del matrimonio con Camilo.

Hace unos días que la cantante reveló que estaría cumpliendo uno de sus más grandes sueños, que era crear zapatos, por eso se uniria con la reconocida marca Sarkany, con quien realizó una colaboración.

Además Evaluna reveló para Infobae que durante el proceso de diseño fue una inolvidable experiencia, debido a que todo lo que podía imaginar en su mente al final se pudo ver el resultado en físico.

Lamentablemente no faltaron las críticas para la esposa de Camilo, ya que muchos de sus fanáticos mostraron interés en los modelos, pero hubo muchos otros que se llegaron a “molestar” por los altos costos, que hasta los llegaron a comprar con otras marcas.

Los internautas hicieron llegar su descontento en una publicación que realizó Evaluna:

“En mi vida me voy a poder comprar una de esas”, “Yo no tengo nada en contra de @evaluna pero OJO un par de su nueva colección cuestan 169 euros, aquí en España ni que fueran unas Jordan señor@s”, “Nada que ver con los precios con ese precio me compro algo de mejor calidad y de mejor comodidad. Gracias PERO NO…”, fueron algunos de los que se pueden leer.

Para muchos otros de sus fanáticos ha sido inspirados y es que aunque ahora se encuentre en su etapa como futura mamá, al mismo tiempo ha sabido luchar por sus metas profesionales y mostrar su creatividad y dedicación en el proyecto con el reconocido diseñador.

"Desde que surgió la idea, estoy emocionadísima y ni hablar cuando nos pusimos a diseñar. Tiene una variedad y tantas cosas tan bonitas que espero que les guste a todos”, reveló la artista.

Exnovia de Camilo es “idéntica” a Evaluna

Hace unos días se volvió viral un video en TikTok en el que los usuarios compararon a la exnovia del cantante colombiano, con su actual esposa en el que ambas comparten un fuerte parecido.

Actualmente Gabriela tiene su cuenta de Instagram activa, donde aun mantiene algunas fotografías a lado de Camilo, a pesar de que ya se encuentra casada, se ha hecho evidente que ambos mantenían una bonita relación.

Lo que robó la atención de los fanáticos de la pareja, es que ambas mujeres comparten muchos rasgos físicos, incluso algunos han insinuado que es la “gemela perdida” de Evaluna Montaner.