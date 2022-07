¿La 'nutrióloga' de "La Academia" era realmente mercadóloga?

MÉXICO.- En "La Academia" nunca pueden faltar las controversias que van desde las grabaciones de los alumnos detrás de cámaras, hasta los enfrentamientos nada amenos entre los jueces y el director o los maestros.

El pasado domingo no fue la excepción, puesto que en sus presentaciones, la mayoría de los alumnos se mostraron faltos de energía. Lucían cansados, pálidos e incluso enfermos. Uno de ellos sufrió un desmayo al terminar su presentación, lo cual alarmó a los críticos y, con rapidez, buscaron al responsable más razonable: el director.

Al ser cuestionado, Alexander Acha reveló que ninguno de ellos había demostrado algún problema físico hasta hacía un par de días, cuando una nutrióloga los visitó y les cambió el régimen alimenticio por una dieta keto, en la cual se eliminan todo tipo de calorías.

Acha, tomó unos minutos de la gala para romper el silencio y pedir que la especialista fuera retirada de inmediato de sus funciones, ya que era evidente que, lejos de causarles un bien, los había afectado gravemente: "Hay una realidad que es urgente, les acaban de poner una nutrióloga que los tiene tronados; se sienten débiles, no les está funcionando la dieta… esto es algo serio. Estaban muy bien antes con su alimentación, todos están enfermos, todos están mal. Por favor, solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga", dijo.



Pero el tema no terminó en los foros de grabación, la discusión continuó en las redes sociales, donde los seguidores del programa atacaron a Montserrat Barojas, la especialista que los asesoró y fue tanta la polémica, que Barojas tuvo que salir a defenderse a través de una transmisión en vivo que compartió en su cuenta de Instagram.



Durante la charla, la nutricionista dio su versión de los hechos y no sólo desmintió que el plan alimenticio que elaboró fuera tan estricto, sino que sacó a la luz que la producción de "La Academia" no cuenta con el dinero suficiente para proveerlos de alimentos de buena calidad y con las porciones que necesitan:

No tenían dinero para comprarles más comida. Jamás les puse dieta keto, ni ayuno intermitente, jamás"



Además, adelantó que no necesita que la corran, pues a raíz de lo que escuchó durante el programa tomó la decisión de no regresar al proyecto; eso sí, no sin antes explicar que el poco tiempo que estuvo con los chicos fue cuando mejor se alimentaron: "Que por mí esta semana no rindieron, ¡por Dios! No les alcanza ni para que compren la proteína. Creo que fue la mejor semana que comieron bien, porque les pedía más leche de almendra, cacahuates…"



¿Nutrióloga o panelista de Azteca?



A pesar de la explicación que dio y las pruebas que dijo tener en sus manos, los fans del programa no le creyeron y se dieron a la tarea de investigar un poco más sobre el desempeño profesional de Barojas.

Lo primero que descubrieron es que en el 2018 la especialista formó parte del programa "Enamorándonos". En la desaparecida emisión contrajo matrimonio con el amoroso José Carlos y posteriormente anunciaron que esperaban a su primer bebé, aunque por desgracia lo perdieron meses más tarde.



Aunque desde entonces se presentó como licenciada en nutrición, muchos aseguran que mintió al respecto pues durante el asesoramiento que dio a los académicos no sabía cómo usar varios de los aparatos que comúnmente utilizan los expertos en su rama. Además, encontraron que, aparentemente, no cuenta con una cédula profesional para fungir como nutricionista y que en realidad es mercadóloga.

Sólo para que chequen la cédula profesional de la "nutrióloga"



SI NO ESTUDIASTE NUTRICIÓN NO PUEDES INDICAR UN RÉGIMEN DE ALIMENTACIÓN, LA NUTRICIÓN NO ES FÁCIL



PONGAN A VERDADEROS PROFESIONALES DE LA SALUD#LaAcademiaDesafia#LaAcademia pic.twitter.com/ZeAuVqXlDY — Ari (@arii_arevalo) July 25, 2022



Hasta el momento ni la producción, ni la propia Montserrat se han pronunciado al respecto, pero los ataques en las redes sociales no han parado: "La mujer quería bajarle 9 kilos a Zunio en 3 semanas. Obvio no era nutrióloga", "Eso se llama usurpación de funciones y merece una denuncia penal", "No lo sé Rick, no parece tan nutrióloga", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.