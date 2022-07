Kenia Os reacciona a participante de La Academia: Rubí cantará 'La Noche' .

Tijuana, Baja California.- La participante de La Academia, Rubí había manifestado en más de una ocasión su admiración a la cantante Kenia Os. Por ello, el director decidió que la famosa quinceañera cantará 'La noche' en su siguiente concierto.

Kenia reaccionó en un en vivo al enterarse de este hecho y dio algunos consejos para la concursante del programa de Tv Azteca.

Me encanta que va a cantar la noche, me encanta que sea tan kenini, tan fan, me gusta eso"

dijo la intérprete de 'Se fue la luz'.

Kenia aconseja a Rubí

"Eso de verdad ayuda mucho a mi musica que otras personas consideren mi música para un proyecto. A mi me ha costado el doble o el triple que otros artitas por el hecho de venir de medios digitales no toman mucho en cuenta mi carrera mi música, no es por egocéntrica pero yo si me considero un artista, escribo mi música", dijo.

"Que respire bien porque son cuatro coros en la nochey en la parte donde sube esta dificil me ha pasado yo por eso siempre pongo la noche como numero 2 [...] que no te gane los nervios", aconsejó.