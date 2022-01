La nueva cúpido: Belinda es cómplice de pedida de matrimonio para una pareja gay

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece ser que Belinda más allá de ser una celebridad que destaca por su talento como actriz, cantante y modelo, también quiere darse a conocer por su trabajo como cúpido, pues la intérprete sorprendió a sus fanáticos al ser cómplice de una romántica propuesta de matrimonio.

La pareja en cuestión se trata de dos jóvenes emprendedores en el mundo de la fotografía y la moda, Luis y Manuel que llevaban más de 13 años de noviazgo, pero el pasado 24 de enero decidieron dar el siguiente paso y fue Manuel quien dio el "sí" ante la propuesta que le hizo su novio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

Con intención de que sea un día inolvidable para los novios, Luis quiso hacer el momento más romántico posible para su pareja con quien lleva más de una década a su lado, por lo que quiso apostar a lo grande y se contactó directamente con Belinda y su equipo de trabajo para que la cantante lo ayudara a darle una sorpresa a su ahora prometido.

La pedida tuvo lugar en una sala de cine, pero posiblemente Manuel jamás esperó que lo que verían no tenía nada que ver con la película, ya que comenzó a proyectarse un material en el que apareció la intérprete de "Luz sin gravedad" para luego darle paso a una serie de fotografías de la pareja en algunos momentos más importantes de su noviazgo.

Hola Manny, soy Beli. Solo te quiero decir que Luis tiene algo muy, muy importante que decirte", se escucha decir a la famosa en el video.

Dicho clip se hizo viral a través de redes sociales en cuestión de horas y de momento ya cuenta con más de 12 mil reproducciones en Youtube y cientos de comentarios por parte de los usuarios de la plataforma, quienes expresaron sus buenos deseos a la feliz pareja, además de escribir sus felicitaciones y desearles una vida llena de amor que siga creciendo.

"Me encantan! Me conmueve mucho su historia, no cabe duda que son testigos de que el amor verdadero existe!", "ue bonito chicos! Hasta se me quería escapar una lagrimita. Mis mejores deseos para ustedes en esta nueva etapa", "Se merecen todo lo mejor del mundo, que Dios los siga bendiciendo grandemente", "Wow, ¡Que padrísimo! Todo hermoso y perfecto, muchas felicidades para ambos Luis y Maní, les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Manuel explicó que su novio quiso proponerle matrimonio en un cine porque su lugar favorito siempre fue este lugar, ya que ahi fue su primera cita y creía que ese era el escenario perfecto para declararse su amor eterno.

"Mi ahora prometido, Luis Casanova, fue quien planeó todo, le tomó 7 meses y estuvo al pendiente de cada detalle. Él es Belifan y buscó el contacto con Beli para tener su apoyo. Ambos amamos a Belinda", dijo para el medio Escándala.