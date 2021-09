¡La nalguea por su cumpleaños! Mario Bautista felicita a su novia

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que hay dos cosas que no se pueden ocultar: el amor y el dinero, y Mario Bautista está lo que le sigue de enamorado de su pareja, Dani Gómez, una cubano-española que fue conquistada por el cantante.

La singular manera de celebrar el cumpleaños número 25 de Dani fue subiendo varios clips de su historia con ella, pero empezando con una serie de nalgadas que le propina en un jacuzzi; seguido de un video donde ambos están en un avión y Bautista dice "¡Me la llevo para México!".

Momentos en la playa, de enfermedad, de videos divertidos y de atardeceres juntos son parte del recuento del cantante sobre su camino juntos.

¡Estoy tan feliz de que existas. ¡Felicidades mi amor! Eres la hermosa sensación de que todo saldrá bien sin importar qué pase. Me encantas toda tú, contigo la vida sabe más a vida Puchu. Brindo por ti y por este amor tan hermoso. Felices 25 años cosita ¡A disfrutar!", escribió Mario en la serie de videos, y no tardó mucho para que sus amigos celebraran con él y con Dani no sólo el cumpleaños sino el amor entre la pareja.