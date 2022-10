"La inocencia de Belinda"; así alburearon a la cantante

MÉXICO.- El pasado jueves se estrenó el nuevo reality show de cocina de HBO Max, Divina comida, donde 16 famosos deben hacer uso de sus habilidades para preparar los mejores platillos y demostrar qué tan buenos anfitriones son.

Una de las estrellas que sobresale en el programa es sin duda Belinda. Ella fue la primera anfitriona de una elegante cena para sus tres comensales que fueron: José Ángel Bichir, Verónica Toussaint y Donana.

Belinda es albureada

Pero en el segundo capítulo, a Belinda le tocó ser comensal. José Ángel Bichir, quien preparó la cena, explicó la importancia de evitar comer harinas refinadas, entonces Belinda aseguró que ella come de todo: "¿Masa madre? ¡No!, ¿pues entonces yo qué futuro tengo? Porque yo como de todo. Pizza, masa madre, masa padre"

A la actriz Verónica Toussaint se le ocurrió agregar que hasta come “mazacuata”, y comenzó a carcajearse. Sin embargo, Belinda no entendía el por qué de la risa y se sintió confundida.

"¿Qué? ¿De qué me perdí? Oye, por favor, compartan el chiste", dijo Belinda muy seria, "no tengo ni idea de que es esa palabra".

El influencer Many Nna le tuvo que explicar a la ex de Nodal que había sido albureda: "...En Belilandia no existe la palabra mazacuata, Belinda se las va a enseñar... La mazacuata es la... El, el ese del hombre", dijo.

Después de que todo se aclaró, Verónica aplaudió la “inocencia” de la cantante: “Qué bueno que todavía hay personas como Belinda”, señaló.