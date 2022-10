Belinda muestra su lujosa casa en el primer capítulo de “Divina Comedia”reality show en HBO Max

Fue este jueves 27 de octubre cuando se estrenó este nuevo reality show en HBO Max llamado “Divina Comedia”, donde 16 famosos estarán compitiendo por ser el mejor anfitrión y lograr servir la cena más deliciosa de todos ellos.

Son cuatro capítulos los que ya se encuentran disponibles en la plataforma streaming, de estos, el primer capítulo llamó mucho la atención, ya que Belinda fue la primera anfitriona de una elegante cena para sus tres comensales que fueron: José Manuel Bichi, Verónica Toussaint y Donana.

Pero no fue la comida la gran protagonista de este capítulo, sino la gigantesca y lujosa casa con la que cuenta Belinda, que dejó a más de uno con la boca abierta.

Durante este capítulo, Belinda estuvo dando un breve recorrido por algunos lugares de su casa, la cual se encuentra al sur de la Ciudad de México.

“Me gusta mucho el arte, me gusta sentirme en una galería. Para mí, la familia es lo más importante, por eso me gusta mucho tener fotografías en mi casa. No hay una sola persona que ame que no esté en mi casa en una foto”, relató Beli.

¿Cómo es la casa de Belinda?