Nodal le cantó al oído a una fanática y la compararon con Belinda

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días comenzó a correr el rumor de que Cazzu podría estar embarazada, pues durante uno de sus conciertos le explicó al público que estaba sufriendo mareos.

La rapera terminó su show con un poco de dificultad, pero ¿dónde se encontraba su novio? Christian Nodal estaba ofreciendo un concierto en Texas, donde se mostró muy complaciente con una fanática venezolana.

La chica se encontraba entre las primeras filas y sostenía un cartel con un mensaje pidiéndole que le cantara. Cuando el sonorense se dio cuenta, se acercó a ella y comenzó a cantarle muy de cerca la canción “Eres”.

La joven grabó el momento y compartió el clip en redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo Nodal le toca el cabello, le quita le sombrero y la abraza.

“Aún no me la creo. Hoy me hiciste la mujer más feliz del mundo”, escribió la fanática.