Belinda confesará todo con tal de ganar

Tijuana BC.- ¿A ti te han puesto el cuerno?, le preguntan a Belinda y ella responde “Sí”. Estas y otras revelaciones junto a Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez, Itatí Cantoral, Margarita “Diosa de la Cumbia” quedarán al descubierto a partir del 27 de octubre.

Será a través del programa “Divina comida México”, por HBO Max en la que la cantante de “Sapito” buscará ser la mejor anfitriona, y con tal de ganarlo deberá poner toda la carne en el asador para lograrlo, hasta revelar sus mayores secretos.

En esta cena entre amigos, será mucho lo que se dice y se cuenta entre tanto famoso, una versión del proyecto estadounidense “Come Dine With Me”.

Primer trailer

La plataforma lanzó el primer tráiler, en el que se aprecian fuertes revelaciones, pero que dejan a medias para enganchar al televidente.

La casa donde será la reunión habrá cuatro mesas imperdibles, conformadas por grandes personalidades latinoamericanas, en donde todas competirán por ganarse el título de “mejor anfitrión”.

Durante cuatro semanas, en grupos de cuatro celebridades, abrirán las puertas de su casa al público para demostrar sus cualidades como host.

Y para hacer más especial la velada, cada uno deberá preparar una comida especial y lo más importante, tendrá que generar un ambiente cómodo, divertido y amigable.

Recuerdos y confesiones

Pero para hacer más interesante la velada, los cuatro integrantes de cada mesa serán host e invitados en cuatro noches distintas.

En su noche como anfitrión, compartirán historias personales, recuerdos, confesiones cargadas de emoción, humor, diversión y uno que otro secreto.

Otros de los participantes son Faisy, María León, Erik Rubin, Dulce María, Alex Lora, Verónica Toussaint, José Ángel Bichir, Manu Nna, Michelle Rodríguez y Carlos Gatica.