La emotiva fotografía familiar que compartió Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta se ha consolidado como una de las conductoras más reconocidas de la televisión, gracias a la larga trayectoria que ha tenido en cada una de sus participaciones en el programa ‘Hoy’.

Pero la también actriz ha forrmado una familia sólida y estable a lado de Erick Rubín y sus dos hijas, Mia y Nina Rubín, quienes han compartido parte de su vida personal en sus redes sociales.

Hace unas horas Legarreta publicó en su cuenta de Instagram una divertida fotografía en la que aparecía a lado de toda su familia “sumergidos” en lo que al parecer fue una alberca de pelotas.

En la imagen se puede ver como Erick Rubín, Andrea Legarreta, Mia y Nina se encuentran asomando la cabeza y haciendo algun gesto frente a la cámara, mientras intentan no “undirse”.

Porque gozar y reír como niños, no es cuestión de edad… Aquí 4 niños haciendo lo suyo… “ se puede leer en la publicación.

Sus fanáticos hicieron llegar sus buenos deseos y muestras de cariño en la fotografía: “que hermosa niñez”, “así es el amor”, “vivan los niños”, “que hermosa fotografía familiar”, “son pura luz esta familia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hay que recordar que hace unos días la familia recibió el Año Nuevo, en las calles de la reconocida ciudad de Nueva York y también aprovecharon para celebrar los 15 años de Nina Rubín.

Andrea Legarreta reveló el porqué se quitó los implantes

Hace un par de semanas que la conductora dio a conocer que se quitó los implantes, pero que había decidido no hablar del tema, sin embargo está consciente que muchas mujeres han tenido efectos secundarios por esta cirugía.

"Y decidí, no precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro. [...] Tienes que ir con un profesional, tiene que hacerlo bien y te recuperas pronto. Es una decisión personal” finalizó.