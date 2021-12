Andrea Legarreta revela por qué se quitó los implantes de seno

MÉXICO.- Este 29 de diciembre la conductora estelar del matutino de Televisa habló por primera vez de sus implantes de seno, los cuales, reveló, se retiró hace mucho porque cambió de opinión respecto a ellos y ya no quiso "tener plástico en el cuerpo".

Los conductores estaban hablando de Michelle Renaud quien hace unos meses dio a conocer que se quitó los implantes de seno debido a que le estaban ocasionando algunos problemas de salud. Fue entonces que Andrea Legarreta reveló que al igual que la actriz ella también se retiró los implantes, aunque no fue por alguna complicación.

“Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado”. Cuando terminó la nota en la que Renaud habló de los efectos secundarios que tuvo en ella la cirugía. Legarreta explicó que en algunas mujeres presentan varios padecimientos por la forma en la que reaccionan a los implantes, ya que en algunos casos pueden ser rechazados por el cuerpo y provocar desequilibrios hormonales entre otros efectos.

¿Por qué se los quitó?

La conductora también comentó que luego de pensarlo se dio cuenta de que no quería envejecer con los implantes porque imaginaba que después no le gustarían, así que decidió retirárselos. “Y decidí, no precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro. [...] Tienes que ir con un profesional, tiene que hacerlo bien y te recuperas pronto. Es una decisión personal”, comentó.

Legarreta no dio más detalles sobre cuándo se realizó este proceso o cuánto tiempo usó los implantes; sin embargo, mencionó que la recuperación es rápida en la mayoría de los casos, aunque depende de cada persona, por lo que aconsejó no tener miedo y acudir siempre con especialistas.