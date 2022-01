Andrea Legarreta recibe el 2022 en Nueva York

ESTADOS UNIDOS.- Andrea Legarreta es una de las conductoras con más trayectoria en la televisión, pero también se ha caracterizado por tener uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo, a lado de Erik Rubín.

La también actriz por medio de sus redes sociales se ha convertido enana de las más activas, al compartir constantemente los ‘outfits’ que utiliza en cada transmisión del programa ‘Hoy’ pero también los viajes familiares que realiza.

Hace unas horas a través de su cuenta de Instagram Legarreta publicó un video en el que se puede ver que se encuentra disfrutando de un viaje por Nueva York, en compañía de Erik Rubín, Mia y Nina Rubín.

Al parecer Andrea y Erik decidieron partir a “La Gran Ciudad” a recibir el año en compañía de sus dos hijas, incluso fue la misma Mia quien también publicó una imagen en sus historias para presumir su ‘outfit’.



NY” escribió en la fotografía.

En la grabación que compartió Legarreta se puede ver los enormes edificios que se encuentran alrededor, del hotel donde seguramente se están hospedando, hasta ahora no han hecho otra publicación.

Y es que hace apenas unos días que la conductora había publicado una serie de imágenes, donde revelaron que se encontraban pasando fin de año juntos, pero en las playas de Acapulco, Guerrero.

Andrea Legarreta reveló la razón de haberse quitado los implantes de seno

La conductora reveló que en su momento decidió quitarse los impantes y no lo había comentado, pero no precisamente porque estuviera enferma o tuviera efectos secundarios, simplemente porque no quería tener plástico en su cuerpo.

“Y decidí, no precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro. [...] Tienes que ir con un profesional, tiene que hacerlo bien y te recuperas pronto. Es una decisión personal”, comentó.