 "La Desalmada" en primer lugar de rating, pero Livia Brito no hace "match" con compañeros

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la transmisión del programa de la comentarista de espectáculos Martha Figueroa, "Con Permiso", se ha informado que la novela de "Las Estrellas", "La Desalmada", se ha colocado en el programa más visto de televisión mexicana con casi 4 millones de televidentes.

La telenovela protagonizada por José Ron y Livia Brito se ha colocado en el gusto del público mexicano, a pesar que a decir de Figueroa le han platicado que la actriz no ha querido convivir mucho con sus compañeros de elenco.

“Oye, que se llevan muy bien todos los actores y conviven mucho… la única que a veces no convive tanto pues es la protagonista, que de repente como que sí, Livia Brito está con ellos y suben tiktoks y bailan y se carcajean”, comenzó a contar.

A lo que su compañero a cuadro, Juan José Origel, interrumpió para comentar: "No creo que les importe tanto (si convive con ellos o no)". por lo que Martha Figueroa indicó que al parecer sí "les importa", pues comentan que Livia no se ha podido integrar de la mejor manera a todos sus compañeros.

“No, creo que sí, entonces (están) ‘jiji, jojo’, y luego (ella) ya se va aparte, como que no anda tan integrada como el resto del elenco que andan todos en bola”, comentó.