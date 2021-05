'La Casa de las Flores: La Película' ya tiene fecha de estreno

TIJUANA, B.C.- Angélica María, Andrea Chaparro y Tessa Ia se suman al elenco de “La Casa de las flores” la película que se estrenará este 23 de junio por Netflix.

Los fans podrán seguir disfrutando la historia de una de las familias más queridas de la televisión, en la que además de Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Dario Yazbek siguen dando tema de que hablar con sus personajes.

“A los De la Mora les quedó un asuntito pendiente y regresan este 23 de junio en La Película de @lacasadelasflorestv por @netflixlat”, escribió Manolo Caro en su cuenta de Instagram.

Una de las grandes revelaciones en este nueva entrega, es la actuación de Andrea Chaparro, hija del actor y conductor Omar Chaparro, a quien Caro, la describe como un gran talento que no hay que perderse.

El proyecto contará de nuevo con las actuaciones de Ximena Sariñana, Paco León, Isabel Burr, Luis de la Rosa, Tiago Correa, Emilio Cuaik, Javier Jattin, Norma Angélica, además de la participación especial de Christian Chávez, Natalia Juárez y Paco De Miguel.

“El regreso de #lorddamelotodo y los hermanos de la Mora es una realidad. No se muevan, no respiren, no voten (bueno, eso sí háganlo), hasta el 23 de junio”, destacó Dario Yazbek en su cuenta de Instagram.

El guión corre a cargo de Gabriel Nuncio y Manolo Caro, quien además de ser productor ejecutivo junto con Rafa Ley y María José Córdova, también la dirige.