“La Bebeshita” acusa a Belinda de bloquearle mujeres a Christian Nodal de sus redes

CIUDAD DE MÉXICO.- Los rumores de que Belinda es una novia sumamente celosa continúan, pues ahora la señalan de bloquear mujeres desde las redes sociales de su prometido, Christian Nodal.

Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita” es quien hizo esta polémica declaración durante el canal “Entre chicas” con las influencers Kim Shantal y Daniela Buenrostro.

Ahí fue donde las tres comentaron sobre los noviazgos con chicos más jóvenes, y salió a colación el tema de Christan y Belinda, ya que ésta es casi 10 años mayor que el intérprete sonorense.

Es toxísimo… me bloqueó a mí”, contó la ex participante de “Enamorándonos”.

“A Daniela Alfaro también la bloqueó”, dijo Shantal, a lo que Buenrostro añadió: “Ayer una amiga me dijo que también la bloqueó”.

ACUSAN A BELINDA DE TÓXICA

Fue entonces que “La Bebeshita” dijo que seguramente era Belinda quien tomaba el teléfono del intérprete de “Adiós Amor” para bloquear a las mujeres que considera amenaza en su relación.

“Yo creo que alguien, alguien, su novia, no sé, le agarra su celular y bloqueo, bloqueo”, comentó.

“Me siento un poco mal de que no me haya bloqueado a mí, ¿eso no significa que no cree que soy competencia?”, lamentó Buenrostro.

Asimismo, Shantal recordó que hubo una época en la que Nodal coqueteaba con varias mujeres, pese a que, en aquel entonces, era novio de María Fernanda Guzmán.

“A mi nada más como que reaccionaba a historias y de repente veo, lo quiero etiquetar porque lo estaba viendo en un concierto y yo ‘¡ah!, pues lo etiqueto, X’ y ¡bloqueada!... súper tóxica”.