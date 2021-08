Kuno Becker se vacuna contra Covid-19 gracias a Paty Navidad

MÉXICO.- Hace unas semanas se dio a conocer que Paty Navidad se contagió de Covid-19 durante las grabaciones de “MasterChef Celebrity”, lo que sorprendió a varios por la ideología conspirativa que siempre mantuvo la actriz.

Con su caso positivo y su grave estado de salud, Kuno Becker afirmó haberse sentido inspirado por su contagio y esto lo ayudó a no posponer más lo inevitable, por lo que se vacunó contra el virus.

Fue durante un vídeo en su cuenta de Instagram que el actor mexicano compartió su opinión y reveló sentirse avergonzado por no haberse vacunado a tiempo. “Les platico algo de lo que no estoy orgulloso y se los voy a contar; había estado posponiendo lo de la vacuna por algún tiempo, por tonto, porque no hay absolutamente ninguna excusa. Entiendo las decisiones de todo el mundo pero creo que hay mucha información que nos deja ver que son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela”, contó Becker.

Yo estuve posponiendo la decisión por tonto hasta que hoy algo en mí cambió, y les confieso que fue lo que mi decisión fuera ya (…) y dejara de posponerlo, fue que le diera a Paty Navidad. No sé por qué, pero cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije ‘si a ella le dio, hoy me la pinch*s pongo’”, contó el guionista.

Kuno mostró su brazo izquierdo con la venda para luego decir que se había aplicado la primera dosis de Pfizer, y todo porque la actriz dio positivo al virus de Covid-19 luego de haberse negado a creer que la pandemia era real.

Con esta interesante anécdota, el cineasta dedicó la descripción de su vídeo a Navidad y expresó que le deseaba una pronta recuperación, no sin antes agradecerle por haberlo inspirado a recibir su dosis de inmunización.