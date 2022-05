Kuno Becker desea narrar el lado oscuro de María Félix

El actor Kuno Becker expresó su interés por realizar un proyecto de su tía abuela, la popular María Félix, en la cual narrará “los secretos más oscuros” de la mujer más emblemática del Cine de Oro mexicano.

Manifestando el respeto que le tiene a Luis Martínez de Anda, heredero universal de Félix, el actor aseguró que durante el tiempo que pudo convivir con la Doña, observó situaciones que lo dejaron impactado y desea que todas las personas las conozcan.

Una María Félix lo más terrenal posible

“Yo a Luisito lo estimo mucho, yo lo conocí cuando vi a mi tía María, una de las veces que la vi en su casa en Polanco, son historias que quiero contar, pero siendo mi familia y habiendo visto lo que vi cuando estuve ahí, cuando me secuestró muchos días la tía María, fue una increíble aventura, sí vi cosas que me brincaron, no te voy a mentir, que también podrían ser interpretaciones mías, ojo, yo no estoy diciendo nada”, dijo Kuno en entrevista para el programa Ventaneando.

Asimismo, el artista destacó que cuenta con otras versiones para darle más respaldo a su serie. “Simplemente quiero contar lo que vi, y quiero contar lo que mi abuela me contó de su hermana, y quiero contar lo que mi tío Benjamín, hablé con él antier, hace un par de días, me contó o me sigue contando”, aseveró.

Al preguntarle si todo esto es referente a su lado oscuro, Becker dijo: “Sí, desgraciadamente hay todo un lado muy truculento y que ¡híjole!, quisiera algún día contar. Mi abuela fue la única que vio perfecto a mi tía cuando falleció, después de que falleció y de ahí se desprende muchísimas, cosas que si se enterara la gente sería muy, muy fuerte”.

Finalmente, Kuno Becker subrayó su deseo de mostrar a una María Félix lo más terrenal posible. “A mí me gustaría hablar del ser humano, me gustaría hablar de mi familia, me gustaría hablar de cosas que nadie sabe”.