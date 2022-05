Alex Fernández conducirá la serie "Lo que no sabías del humor mexicano"

Ciudad de México.- El standupero Alex Fernández a sus 36 años es seleccionado para conducir el programa documental acerca del humor nacional que cuenta con el respaldo de investigadores y la la participación de personalidades que han destacado en el género como Florinda Meza, Adal Ramones y Consuelo Duval.

La serie titulada "Lo que no sabías del humor mexicano" revelará técnicas y secretos de los creativos del humor como el recurso de las risas grabadas para incitar la diversión del público, pero también considerará la comicidad dentro del stand up y otras plataformas modernas en las que se ejerce comedia.

"Reúne en un mismo programa a lo que nunca se había reunido: comediantes de stand up, sketches, historiadores, investigadores, hay actores que están actualmente en Hollywood, gente que hizo late night, entonces deja clara la robustez que tiene la comedia", describe Fernádez en entrevista.

Detrás de esta producción está el canal National Geographic, que aunque se ha caracterizado por ser un canal que sobre todo produce contenido de ciencia ahora se interesó por investigar sobre la comedia.

Te puede interesar: Estas son las enfermedades mentales que padecen los personajes de Winnie Pooh

El protagonista del especial titulado "El mejor comediante del mundo" considera que en México el humor ha logrado abrir conversaciones sociales importantes a partir de la burla propia.

Hay que reconocer que la comedia tiene una historia riquísima que se ha encargado de, en medios hegemónicos por ejemplo, empezar a hablar de política, empezar a hacer reír en un espacio donde no se podía hacer reír y ahora con internet tiene una cuestión de democratización que antes no existía, pero la misión es demostrar que el enemigo de la comedia no está dentro de la misma".