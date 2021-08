Kristal Silva sigue en problemas con Azteca; le prohibieron hablar de su boda

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva sigue pagando las consecuencias de haber desertado de “Survivor VIP” para casarse con Luis Ángel Garza, pues ahora los ejecutivos de Tv Azteca le prohibieron hablar de su boda.

Como se recordará, la también reina de belleza celebró su enlace matrimonial el pasado 14 de agosto. Sin embargo, aunque la boda tuvo a varios artistas invitados, incluyendo ex participantes de “Exatlón”, no pudo compartir los detalles de lo sucedido en “Venga la Alegría”. Incluso se detalló que Azteca dio orden de no cubrir el evento.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hace su boda pero dan la orden de que en ‘Venga la Alegría’ se prohibiera hablar de la boda de Kristal Silva cuando antes le habían hecho despedidas y detalles”, dijo la periodista Ana María Alvarado.

“Si ustedes se dan cuenta no hablaron de la boda. Claro que en ‘Ventaneando’ sí lo aprovecharon pero en ‘Venga La Alegría' callados y es porque se los prohibieron, se los cuento aquí en exclusiva, en El Precio de la Fama”, detalló.

KRISTAL SILVA DEFENDIÓ SU SALIDA DE SURVIVOR

La conductora de “Venga la Alegría” se convirtió en una de las competidoras más queridas del reality show extremo, y aunque había ganado el Tótem de la Inmunidad, decidió regalarlo y dejarse vencer el pasado 27 de junio.

En exclusiva para El Imparcial, Kristal abrió su corazón y dijo no estar arrepentida, además de entender los comentarios de los fans que se decepcionaron con su decisión.

"Muchas personas me dicen ‘qué falta de profesionalismo’, 'qué falta de compromiso’, ‘¿Por qué te fuiste? Nos defraudaste’. Respeto ese tipo de comentarios porque sé que como televidentes y como audiencia esperaban algo de mí. Sin embargo, puedo decir que tomé esta decisión porque tenía que ser muy consiente de lo que me importaba en ese momento”, dijo Kristal.