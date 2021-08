Kourtney Kardashian en cuarentena

Ciudad de México.- Kourtney Kardashian debió recluirse con su pareja durante 10 días ante el aumento de contagios por Covid-19 y la posibilidad de haber contraído el virus.



Durante su encierro, la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" le encontró nuevas dotes a su chico, Travis Baker, baterista de Blink-182.

La influencer compartió en su Instagram una nueva foto en "topless", tapándose los pezones sólo con su cabello recién cortado por su pareja. En la imagen, se puede ver al músico en el fondo mientras recoge las herramientas que usó en la "peluqueada".



Una amiga de Kourtney, Sarah Howard, la felicitó diciendo: "lindo corte @travisbarker" y la hermana de Kim respondió: "Es bueno con las manos", con un emoji de tijeras.

El post de Kourtney



Otras fotos en el post de Kourtney, de 42 años, incluyen instantáneas de las series que ella y el rockero vieron durante su aislamiento, incluida "Mare of Easttown".