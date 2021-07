Khloé y Kourtney Kardashian aseguran fueron engañadas por su mamá para que hicieran “Keeping Up With The Kardashians”

LOS ÁNGELES, California.- Tras el enorme éxito que han tenido con su reality show familiar, Kourtney y Khloé Kardashian revelaron que antes de iniciar las grabaciones fueron engañadas por su mamá, Kris Jenner, ya que el programa no se trataría de ellas, sino de Kim.

Fue durante el podcast de sus amigas Malika y Khadijah Haqq, que las empresarias se sinceraron un poco sobre el reality que las lanzó a la fama mundial, “Keeping Up With The Kardashians”, el cual inicialmente trataría sólo la vida de Kim Kardashian.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Khloé platicó a sus amigas que cuando Kris Jenner les presentó el proyecto, les prometió que ellas casi no saldrían a cuadro, sino más bien Kim, quien era la protagonista del show, y las hermanas estuvieron de acuerdo con la condición de que las imágenes fueran grabadas en sus tiendas de ropa “Dash”.

Esto, con el fin de dar a conocer la marca y las grabaciones con ellas sólo sería en ese lugar, y así habría sido en un principio, hasta que la situación dio un giro de 360 grados, convirtiéndose en un fenómeno mundial.

Kourt y yo dijimos: 'Queremos grabar en nuestras tiendas'. Y creo que nuestra madre nos engañó un poco. Al principio nos dijo que sí, que solo grabaríamos en las tiendas y que era lo único a lo que nos comprometía. Y la verdad es que así fue en un principio, pero luego las cosas empezaron a evolucionar por sí solas.”, dijo.



“NO SABÍAMOS EN LO QUE NOS METÍAMOS”: KHLOÉ KARDASHIAN

A pesar de que las hermanas Kardashian-Jenner son conocidas en casi todo el planeta, Khloé aceptó que cuando decidieron emprender el proyecto, no se imaginaron el impacto que tendría en la comunidad y realmente no sabían en lo que se estaban metiendo.

“Al final dijimos: 'Bueno, ya que estamos aquí...'. Al final todo se convirtió en una bola de nieve que no paraba de crecer, pero es cierto que al principio ninguno de nosotros sabíamos muy bien dónde nos metíamos”, apuntó.

Las gemelas Malika y Khadijah Haqq, son amigas de la familia Kardashian, especialmente de Khloé y también participaron en algunas de las temporadas de KUWTK.

“Keeping Up With The Kardashians” fue transmitido por primera vez el 14 de octubre de 2007 y el último capítulo de su temporada 20 se presentó ante el canal de E! Entertainment Television el pasado 20 de junio, en Estados Unidos.