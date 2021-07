Kim Kardashian roba miradas a sus 40 años ¡Espectacular en bikini!

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- Con un paisaje veraniego, un diminuto traje de baño color violeta y una escultural figura delgada, Kim Kardashian ha publicado una serie de imágenes en Palm Springs disfrutando de lo que parece ser el inicio de su fin de semana.

Así inició su día la socialité quién compartió tres instantáneas donde se puede apreciar lo bien que le ha sentado la soltería, recordemos que hace meses se separó de su ex esposo Kanye West, lo que al parecer le ha sentado muy bien.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En su mejor forma desde hace años luce Kin, así lo pudimos ver durante el rodaje de la última temporada de Keeping Up With Kardashian, serie de la familia que duró al aire por 14 años y a lo largo de 20 temporadas.

Sin duda la disciplina, ejercicio y una estricta dieta han dado resultados para la miembro del Clan Kardashian, quien muestra un cuerpo en su mejor forma a la edad de 40 años.

Mucho es lo que ha demostrado ese pequeño bikini morado, ha dejado al descubierto la figura renovada de la también abogada tras su ruptura sentimental con el rapero Kanye West.

Las redes sociales, sus mayores aliados

Rápidamente la publicación ha alcanzado mas de 4 millones de likes, de los 234 millones de seguidores de la empresaria, mismos que han dejado saber sus opiniones ante tal imagen.

“Wow… Ok, Kim”, “¡¡Oh, ese eres tú!!”, “Te ves increíble Kim, sigue con el buen trabajo”, “Demonios, Kim”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron la belleza y juventud que ahora presume Kim Kardashian.

Si bien la famosa sorprendió a todos con estas fotografías, es digno de recordarse que hace unos días mostró su lado más mexicano, al portar solo un bikini color verde limón al tiempo que comía tacos, diciendo "¿Ya es martes de tacos?".

El texto de la influencer pronto causó la reacción de millones de seguidores. “Tienes guacamole sobre tu traje de baño”, señaló en un tono humorístico un usuario de la red social en referencia al color del traje de dos piezas. En la publicación abundaron los emojis de corazones y llamas, y también hubo quien señalo que los tacos probablemente serían vegetarianos, pues Kim lleva una dieta libre de carne.

La reina de los influencer

Desde hace una década, Kim es una de las personas más influyentes en el mundo y sus fotografías no dejan de causar polémica. Son muchas las imágenes de la socialité que han alcanzado números desorbitantes, solos sus últimas 5 publicaciones han logrado reunir 13 millones 923 mil 46 interacciones con sus seguidores.



¿Quién es Kim Kardashian?

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton.

Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En la actualidad, luego de un acuerdo con la empresa Coty; su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en 1 billón de dólares.

Keeping Up with the Kardashians hizo su debut en E! Network, de NBC Universal, en 2017, se emitió a 90 países en 20 idiomas y generó múltiples programas derivados.