Presunta visita de Kanye West a Oaxaca desata "memes"

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana de jueves comenzaron a circular fotografías del ganador del Grammy por "Jesus is King", presuntamente en el aeropuerto de esa entidad, acompañado de sus hijos y esperando equipaje y cajas aparentemente con equipo musical.

Ninguna de las imágenes conocidas da señales de ser la sede oaxaqueña, pero bastó que un tweet lo asegurara para que se dispararan las bromas virtuales.

Así, hay un meme con West viendo hacia el suelo y la leyenda "se me cayó mi tlayuda" y otro en el que las protagonistas del filmes Chicas pesadas a bordo de un auto, mantienen el texto "súbete, vamos a buscar a Kanye West en Oaxaca mientras tomamos café artesanal".

Súbete, vamos a buscar a Kanye West en Oaxaca mientras tomamos café artesanal pic.twitter.com/PWzgMaPnO4 — ������������������ (@KIKE_216B) July 1, 2021

En otro se usó una imagen de la cuenta oficial de Kim Kardashian, su ex pareja, y a la cual se le montó una playera blanca y la leyenda "Alguien que me quiere mucho me trajo esta playera de Oaxaca".

West aparece en las imágenes sentado sobre la banda de equipaje con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, junto con la chica que los cuida.

Kanye West fue visto el día de hoy llegando a OAXACA, MEXICO. ����



Todo parece indicar que vino a encerrarse para grabar un nuevo disco pic.twitter.com/nLfaHdCn5p — Argoonautas (@argoonautasmx) July 1, 2021

Versiones extraoficiales aseguran que realmente no era su llegada, sino su regreso a Los Ángeles, tras pasar unos días en la tierra de la tlayuda y los chapulines ya sea para grabar o planear nuevo disco.

La capital oaxaqueña y sus alrededores son foco de atención para artistas internacionales y nacionales, ya sea para descansar o trabajar.

Que Kanye West está en Oaxaca buscando inspirarse para su nuevo álbum. El Mezcal y la gastronomía de por allá lo van a ayudar y mucho, no tengo dudas. pic.twitter.com/TRnSdKWT09 — ����á�� �������������� (@Estradamyers) July 1, 2021

"Nacho libre", protagonizada por Jack Black, tuvo locaciones en Etla, mismo sitio donde se grabaron escenas de "Y tu mamá también", de Alfonso Cuarón.

Responsables de filmaciones en la entidad afirmaron que no tuvieron noticia de grabación alguna con West a la cabeza.