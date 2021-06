Kim Kardashian usa vestido con transparencias para visitar el Vaticano

CIUDAD DE MÉXICO. – La socialité, modelo y empresaria estadounidense, Kim Kardashian, causo polémica en redes sociales luego de que se difundieran las imágenes de su visita al Vaticano, pues al parecer “no respetó” el estricto código de vestimenta de este.



Para su visita al Vaticano, la socialité lució un look “demasiado atrevido”, aseguran los interautas, pues optó por usar un vestido blanco ceñido con transparencias y apliques de encaje, con los hombros descubiertos y cortes en la parte del vientre.

Para complementar el outfit, la ex de Kanye West llevó sandalias de color hueso atadas a los tobillos, gafas de sol y el cabello recogido.

ayer kim kardashian se puso el modelo de barragán (de su runway sobre la quema de brujas) para ir al vaticano.

uds pueden usar lo que gusten, pero en lugares bendecidos o santos no. x ello hay códigos dentro de panteones, iglesias y hasta en el mismo vaticano. les comento el x q: pic.twitter.com/w9TkaiEkZN — sainƚ ahry �� (@arycarangi) June 30, 2021

Kim Kardashian rompe las reglas del Vaticano con su vestido transparente.

Y El Papa ������ https://t.co/2SmA9vdKqq — El Jeke (@Eljeke5) June 30, 2021



Un diseño muy mexicano



El vestido que utilizó la estrella de Keeping Up With The Kardashians fue diseñada por el mexicano Victor Barragán, quien fundó la famosa marca “Barragán” en Nueva York durante el 2016.



El diseñador expresó para la revista Vogue que había hecho el diseño con un propósito específico, pues lo creó para su colección otoño 2020, “trata sobre la sexualidad como poder y protección de la dominación patriarcal generalizada, como se usó en la brujería en el siglo XVI, que aún resuena hoy”, comentó.



¿Cuál es el código de vestimenta para entrar al Vaticano?



De acuerdo con la información compartida con los medios, el código expresa:



La entrada en los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro y los Jardines Vaticanos sólo se permite a los visitantes vestidos decorosamente. No se admiten prendas sin mangas y/o escotadas, ni pantalones cortos que no cubran hasta las rodillas, minifaldas o gorras. El decoro se extiende también a objetos personales visibles, así como a signos distintivos personajes igualmente visibles que puedan ofender la moral católica, la religión católica y el sentimiento del pudor”, expresa el reglamento.



La solución de Kim Kardashian para entrar a las instalaciones fue ponerse una gabardina larga de piel, a pesar de que el clima estaba a 30 grados Celsius en el exterior, aseguran los medios.



Uno de los detalles que llamó la atención de los internautas es que la socialité eligiera un vestido de encaje blanco, una tela que era “predilecta de las reinas católicas para visitar el Vaticano en siglos pasados”, por lo que podría ser un “guiño” a las tradiciones de los fieles de esta religión.



Kim Kardashian ya había causado revuelo antes por la “elección de vestuario” que hizo para el bautizo de sus hijos, pues asistió a la catedral de Ejmiatsin en la ciudad de Vagharshapat, Armenia, con un vestido ceñido, y para “mostrar respeto”, usó en todo momento un velo que le cubría la cabeza.