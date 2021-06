Kim Kardashian no cree que su familia promueva estándares de belleza inalcanzables

ESTADOS UNIDOS.- Durante la segunda parte de la reunión de "Keeping Up with the Kardashians" el domingo, el presentador Andy Cohen le preguntó a la familia si sus glamorosas sesiones de fotos y sus sexy trajes de baño promueven estándares de belleza inalcanzables para otras mujeres.

Kim Kardashian, de 40 años, rápidamente se unió para compartir su perspectiva. "No, no lo sé. Porque creo que nos levantamos, hacemos el trabajo. Hacemos ejercicio", dijo Kim, refiriéndose a los entrenamientos matutinos que ella y sus hermanas suelen compartir en las redes sociales .

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Kendall Jenner, de 25 años, explicó que la mayor prioridad de la familia es mantenerse "saludable", y eso es lo que esperan que sus fans se lleven de sus publicaciones en las redes sociales.

"A todos realmente nos gusta cuidarnos y estar saludables, así que creo que lo único que realmente estamos tratando de representar es ser la versión más saludable de uno mismo", dijo Kendall.

Kim Kardashian aseguró que solo buscan compartir un estilo de vida de sana, así como el que lleva su familia completa.

Más tarde, durante la reunión, Khloé Kardashian se mostró sincera sobre el acoso que enfrentó a lo largo de los años con respecto a su apariencia. Si bien dijo que a menudo la acusaron de recibir un "trasplante de cara", Khloé, de 36 años, admitió que solo se sometió a unos pocos procedimientos cosméticos .

Todos dicen: "'Dios mío, ha tenido su tercer trasplante de cara'. Pero me hice una cirugía de nariz, (con) el Dr. Raj Kanodia", compartió Khloé.

Kendall Jenner afirma nadie le ha preguntado nunca por su nariz, una de las pocas partes que ha intervenido con cirugía.

Ella continuó diciendo que "todos se enojan tanto, como, ¿por qué no hablo de eso?" - pero afirmó que "nunca nadie le preguntó" específicamente sobre su nariz. "Eres la primera persona en una entrevista que me ha preguntado acerca de mi nariz", continuó.

En cuanto a otros trabajos cosméticos que ha realizado Khloé, el cofundador de Good American ha intentado algunas otras cosas. "Seguro que he hecho inyecciones, no realmente Botox ", dijo Khloé. "He respondido horriblemente al Botox".