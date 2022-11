Kompa Yaso rompe el silencio y habla sobre su estado de salud; “no intenten un 'Risatón'”

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Eleazar del Valle, conocido por muchos como el Kompa Yaso, rompió el silencio luego de que se revelara que había sido hospitalizado en Ciudad de México debido a problemas en el hígado y el riñón.

A través de su cuenta de Instagram, publicó un comunicado y le explicó a sus seguidores su estado de salud actual, pues la noticia había trascendido en días recientes.

Ante esto, el actor de doblaje confirmó que estaba internado en un hospital por una deficiencia renal, pero aclaró que no se encuentra grave, además aprovechó para mostrar su agradecimiento con el personal médico.

Quiero que sepan que estoy bien dentro de lo esperado por los médicos, a causa de una deficiencia renal de la cual he hablado en distintas ocasiones. Es cierto que estoy hospitalizado y aprovecho para agradecer las atenciones servicios del IMSS que me han otorgado como derechohabiente incluso antes de saber quién era; han sido todos muy amables y profesionales", se lee en la publicación.

Asimismo, explicó a los medios de comunicación que su salud es estable y no se está debatiendo entre "la vida y la muerte".

Me parece importante aclarar a los medios y público en general que no me estoy debatiendo entre la vida y la muerte (pues ni que fuera El Séptimo Sello de Ingmar Bergman), ni estoy solicitando fondos para cubrir gastos de ningún tipo".

Esto último luego de que la youtuber Lili Cabañas informara que tras las complicaciones médicas del Kompa Yaso se pediría apoyo económico al público.

Por su parte, el actor también recurrió al humor para informar que en caso de que falleciera se organizara un evento para "pasarla bien".

Ahora, en caso de que algo grave me suceda y termine partiendo de esta vida, autorizo a quien se le dé la gana de organizar un evento como homenaje/velorio para pasar un buen rato, pero no intenten sus 'Risas al rescate', 'Risatón', 'Menos Buju y Más JaJa', etc. para recaudar fondos para ayudar a la familia. No es necesario, gracias", concluyó.