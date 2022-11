¿Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se separan "oficialmente"?

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza sin duda es una de las ‘influencers’ con mayor popularidad en las redes sociales, con 5 años de trayectoria ha podido conseguir más de 100 de millones de seguidores en las distintas plataformas.

Sin embargo la “lindurita mayor” mantiene uno de los matrimonios más polémicos a lado de Juan de Dios Pantoja con quien ya comparte sus dos hijos Kima y Juanito, pero constantemente han estado en vuelto en chismes.

Y en esta ocasión no es la excepción, la pareja por medio del canal de YouTube de Juan de Dios dieron a conocer su separación “oficial” pero no sentimental, si no que ambos seguiran sus carreras por separados.

Hay que recordar que Kim y Juan de Dios juntos hicieron el grupo de “Jukilop”, han podido colaborar juntos en proyectos, pero tambien han hecho giras musicales de manera conjunta, pero al parecer han decidido tomar caminos diferentes.



Jukilop se separa pero no se confunda nuestra relación no, no es una mentira nuestra separación, nos separaremos porque el 2023 será el último año que nos puedan ver por ya no haremos conciertos juntos” comentó Kim.

Por su parte Juan de Dios Pantoja reveló que el próximo año será la “despedida” de “Jukilop” pero lo harán con una gira musical que será llamada ‘Bye bye Tour’, donde visitaran algunas de las ciudades como Guadalajara, León, Monterrey, Mérida, Hermosillo y Sinaloa.

Sus fanáticos reaccionaron en redes sociales e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “los amo”, “me había asustado”, “me gustaría conocerlos algún día”, “me encantaría conocerte, Bolivia”, “espero algun día poderlos ver”, son algunos de los que se pueden leer.

Juan de Dios Pantoja se convierte en tendencia en Twitter

Hay que recordar que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza el pasado 13 de noviembre ofrecieron un inolvidable concierto en Mazatlan el cual fue un lleno total y estuvo presente el reconocido DJ Mr. Pig.

Durante la presentación también estuvo como invitada especial Lele Pons quien tiene una colaboración musical con Loaiza, además de que será una de sus damas de honor en su boda.