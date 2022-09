Kimberly Loaiza y Eduin Caz de Grupo Firme anuncian colaboración

Por parte de la creadora de contenido y cantante de 24 años de edad, Kimberly Loaiza sorprendió a sus seguidores este domingo al anunciar su nueva colaboración del tema versión remix de “Después de las 12” junto con Ovi y quien se une a esa colaboración en esta ocasión es Edui Caz de Grupo firme.

Por medio de sus historias de Instagram, Kimberly compartió que estaría compartiendo algo en su perfil como sorpresa lo cual provocaría el colapso en sus seguidores.

A tan solo un par de horas de su publicación vía historias, Kim compartió una publicación donde se hizo el anuncio oficial del remix de “Después de las 12” pero en esta ocasión estará un invitado especial el cual es el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz.

. @KimberlyLoaiza_ confirma REMIX de “Después de las 12” com Ovi, Eduin Caz, Grupo Firme y otro misterioso. ¿Quién será ¿Estas esperando por ello? �� pic.twitter.com/Lxh12IXKUt

En este adelanto se puede escuchar a Eduin cantar:

En la descripción del video se agregó que será este 21 de septiembre por medio de historias de Instagram donde se revelara el próximo integrante a esta colaboración.

La creadora de contenido y cantante de 24 años de edad, Kimberly Loaiza, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su próxima canción y se trata de un remix del tema ‘Después De Las 12′ junto a Ovi y a esta colaboración se une Eduin Caz de Grupo Firme y un invitado sorpresa que será revelado el miércoles 21 de septiembre.

“Quedaron impactados con el post que subió la lindura mayor, la sorpresa está hasta el final del video, los que no lo vieron hasta el final no se dieron cuenta y el otro integrante que se va a anunciar el miércoles no soy yo para que se saquen de dudas, es alguien más, estén pendientes”.