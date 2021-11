¿Kimberly Loaiza podría rentar un crucero para su próxima fiesta?

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza es unas de las ‘YouTubers’ más famosas del país y recientemente lanzó el éxito musical “Mejor Sola” colaboración que realizó a lado de Zionn y Lennox que fue tendencia número uno en YouTube durante una semana en México.

Para celebrar a lo grande la reconocida ‘influencer’ organizó una fiesta en la que tuvo como invitados a distintos creadores de contenidos a quien los llevó en un yet privado hasta Acapulco.

Por medio de su canal de YouTube, Kim compartió los detalles de la fiesta, la cual la organizó con todo su equipo de producción, que se encargaron de contactar a los ‘influencers’ y organizar cada uno de los detalles que le tenían preparados.

Además Kimberly rentó todo un hotel con vista al mar, para que se hospedaran sus invitados y por supuesto donde se llevaría a cabo la fiesta, en el que haría su primer concierto privado.

En el video la “lindurita mayor” reveló sentir todo el apoyo por parte de sus invitados quien e su mayoría tenían “buena vibra”, pero admitió que hubo tres personas a las que ya no volvería invitar.

Sentimos como que no conectaban con la fiesta, no tenían tan buena vibra como la mayoría, y ellos sólo ellos, su vibra no nos dieron una buena energía, no puedo dar nombre” reveló la artista.