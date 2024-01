Kimberly Irene de "Las Perdidas" TERMINA con Óscar Barajas tras sólo un mes de su boda

MÉXICO.- Kimberly Irene, reconocida influencer y miembro destacado del grupo de amigas conocido como "Las Perdidas", ha generado preocupación entre sus seguidores luego de protagonizar una intensa pelea con su esposo, Óscar Barajas, durante una transmisión en vivo.

El matrimonio entre Kimberly e Óscar, contraído el pasado 9 de diciembre en una emotiva ceremonia religiosa en León, Guanajuato, había sido celebrado con entusiasmo por sus amigos y seguidores, generando numerosos comentarios en redes sociales.

Óscar Barajas y Kimberly Irene.

¿Ya acabó el matrimonio?

Sin embargo, recientemente, la relación parece haber enfrentado serios problemas. Durante la última transmisión en vivo de Kimberly, la pareja discutió acaloradamente. La discordia se originó a raíz de que Óscar contactó a un dealer para obtener drogas, violando así uno de los acuerdos fundamentales para su relación: que Barajas abandonaría sus adicciones.

“Yo no puedo dejar el live aquí porque me da miedo. Así como te estoy corriendo ve y dile al j*to que te vendió la droga que te corrí. Esto te pasa por aceptar drogas de los j*tos […]. Discúlpenme, yo empecé mi live bien, hermanas, y yo quise contactar a las de la recepción y todo, y él me desconectó el teléfono, me quitó la tarjeta. Si él quiere regresar conmigo tiene que dejar su maldito vicio”, expresó Kimberly.

¡TAN POCO LES DURÓ EL AMOR!



A unas semanas de su boda, Kimberly Irene “la más preciosa” y su esposo Óscar discuten en pleno Live y terminan su relación �� pic.twitter.com/a2vRLqxNkh— La Comadrita (@lacomadritaof_) January 7, 2024

La pelea también reveló tensiones más profundas, con Óscar confesando que se sintió amenazado en varias ocasiones por Kimberly, quien, según él, llegó incluso a amenazarlo con un cuchillo.

“A mí me da miedo todas las veces que me has amenazado, a mí me da miedo y tú lo has aceptado”, dijo Óscar.

A pesar de que Kimberly mantuvo la calma durante la mayor parte de la transmisión en vivo, finalmente se quebró emocionalmente y rompió en llanto. Mientras algunos comentan la posibilidad de una reconciliación, muchos opinan que el matrimonio, que apenas supera el mes de duración, podría haber llegado a su fin.

Óscar Barajas fue a apaciguar las penas con alcohol.

Después de que Óscar tuvo que dejar el lugar en donde se encontraba Kimberly, intentó ahogar sus penas con el alcohol, poniéndose en un muy mal estado. Uno de sus amigos, Antonio, acudió a su rescate e intentó llevarlo de vuelta con Kimberly.

Actualización del Caso Kimberly Irene la más preciosa y su esposo Óscar.



Pues resulta y destaca que Óscar después de la fuerte discusión con Kimberly se fue a tomar a una cantina y se puso “hasta las chanclas” a lo que el metichón de @Antonio_Beta13G fue a rescatarlo y llevarlo… pic.twitter.com/7pdLxna3Ra— La Comadrita (@lacomadritaof_) January 7, 2024

Sin embargo, ella no quiso recibirlo y se mantuvo firme con su decisión, por lo que Óscar, así borracho como estaba, se fue caminando hasta la playa y ahí le amaneció.