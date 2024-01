Halle Bailey anuncia el nacimiento de su hijo tras meses de rumores sobre su embarazo

ESTADOS UNIDOS.- Halle Bailey es la actriz que se volvió famosa recientemente por su actuación en "La sirenita" y "El color púrpura", además de haber formado parte anteriormente del dúo Chloe x Halle junto a su hermana.

Durante meses, se especuló sobre el presunto embarazo de Halle, basándose en pistas interpretadas por usuarios de redes sociales, como el uso de ropa que específicamente ocultaba su vientre, seguido de fotos en las que se veía su abdomen, pero parecía estar editado para lucir plano.

Halle anunció el nacimiento de su bebé, confirmando así los rumores, a través de una publicación en Instagram donde reveló que su nombre es "Halo", como lo indicaba una pulsera en la muñeca de su hijo.

A pesar de que estamos a pocos días del año nuevo, lo mejor que el 2023 podría haber hecho por mí, fue traerme a mi hijo. Bienvenido al mundo mi Halo el mundo está desesperado por conocerte.

Este es su primer hijo con su pareja, DDG, cuyo nombre real es Darryl Dwayne Granberry Jr. Es un artista que creció en Michigan y se destacó como abanderado de su clase en la secundaria. Abandonó la universidad después de alcanzar el éxito en YouTube, donde llegó a ganar $30,000 al mes.

En 2020, fundó su propio sello discográfico, Zooted Music, centrado en descubrir y promover talentos digitales y musicales. Además, colaboró con Halle Bailey en el video musical "If I Want You", lanzado en agosto de 2022.