Wendy Guevara sería la primera conductora trans de Televisa en los Juegos Olímpicos 2024

Ciudad de México.- Wendy Guevara sigue disfrutando de su éxito tras ganar La Casa de los Famosos México', además podría convertirse en la primera conductora trans de Televisa en los Juegos Olímpicos París 2024.

En una entrevista para el Escorpión Dorado, la influencer dejó entrever por accidente que dentro de sus próximos proyectos estará el formar parte del equipo de conductores y el elenco que la televisora llevará a la edición de la justa deportiva.

Voy a seguir haciendo show, pero ahora poquitos, no me voy a llenar tanto de trabajo. Ahora tengo todo febrero lleno de carnavales. Después de carnavales descanso un poquito en marzo y con unos show pequeñitos. Luego en abril me voy a París a grabar un contenido bien padre”

Reveló Guevara.

Le va bien

Ante esto el Escorpión Dorado rápidamente señaló que a Wendy le va demasiado bien, pues ahora ya tenía las posibilidades de irse a grabar contenido a ese país; sin embargo, ella refutó: “no, voy a trabajar”.

Acto seguido, el creador de contenido señaló: “Ah, te vas a los juegos olímpicos...”, pero la situación no quedó ahí, pues bromeando El Escorpión agregó: “En exclusiva Wendy confirma y se atora sola rompiendo los contratos de exclusividad y de secreto de Televisa”.

Tras la presunta revelación de su próximo gran proyecto, Wendy, un tanto nerviosa, trató de corregir su descuido explicando que no dio detalles tan específicos de su próximo viaje. “No es cierto, no dije eso, dije que me voy a París a disfrutar y a trabajar porque voy a hacer contenido para YouTube”, señaló en un intento de arreglar su anterior declaración.

Se espera que a inicios del 2024 la influencer mexicana Wendy Guevara por fin confirme su participación en los Juegos Olímpicos que iniciarán el viernes 26 de julio y culminarán el domingo 11 en la capital de Francia.