Kimberly Flores "tira dedo" en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente Kimberly Flores y Edwin Luna forman una de las parejas más polémicas en el medio del espectáculo, después de que en las últimas semanas hayan recibido fuertes críticas y señalamientos de su matrimonio, la pareja no ha hecho caso omiso a ningún comentario.

Kimberly después de su estancia en ‘La casa de los famosos’, publicó un video en su canal de YouTube, donde a lado de su esposo dejó en claro lo que sucedió dentro del reality, ante las críticas de una supuesta infidelidad que mantuvo con su compañero, Roberto Romano.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de ‘Chisme no like’ que se dio a conocer un video en el que aparece la pareja haciendo el Challenge de la canción “No me importa” que se ha hecho tendencia en TikTok.

Kim y Edwin aparecen frente a las cámaras bailando y haciendo señales de que efectivamente no les importa, lo que hablen o digan sobre su matrimonio, porque aparentemente ambos han puesto a su familia primero.

La pareja de famosos compartió con el público a través de un reel de instagram, lo que ellos opinan sobre los comentarios que se hacen al respecto del escándalo en el que se ven envueltos” se puede leer en la publicación.

Sin embargo algo que sorprendió a sus seguidores fue que Kimberly apareció “tirando dedo” como si fuera un respuesta aquellos que la han señalado sobre lo que ha pasado en su vida personal.

En la publicación muchos usuarios hicieron llegar comentarios al respecto: “Edwin parece gay”, “igualitos los dos”, “él se ve muy afeminado”, “si les importa, por algo hacen este tipo de videos”, fueron algunos de los que se pueden leer.

Kimberly habló de su pasado como bailarina

La reconocida ‘influencer’ grabó un video para YouTube donde decidió hablar de su pasado y lo que sucedió en su vida antes de casarse con Edwin Luna, vocalista de ‘La trakalosa’.

Kimberly solía bailar en discotecas, pero jamás fueron lugares exclusivos de hombres, por lo que decidió aclarar su verdad, porque muchas personas la han llamado “teibolera” cuando no fue así.

“Estaba pasando la gente, me ponía a bailar. Por eso mucha gente también me ha criticado, me ha dicho teibolera, me ha dicho bailarina exótica y sí, sí he bailado. [...] Gracias a Dios jamás he llegado a un lugar de esos y respeto mucho a las mujeres que lo hacen porque no sabes lo que pueden estar pasando", afirmó.