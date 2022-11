Kimberly Flores lleva a su hijo de emergencia al hospital

MONTERREY.- Kimberly Flores se ha destacado por ser una de las ‘influencers’ más populares de redes sociales, desde su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’ se ha vuelto protagonista de distintas polémicas.

La también modelo se ha vuelto muy activa en sus redes sociales donde se ha ido compartiendo un poco de sus proyectos profesionales, pero también de lo apegada que suele ser con sus hijos con quien suele estar en su tiempo libre.

Y haces unas horas por medio de su cuenta de Instagram reveló que su hijo Damian le había “pegado” un susto muy fuerte, debido a que habái sufrido un desmayo y tuvo que llevarlo de emergencia al hospital.

Flores admitió que incluso tuvo que cancelar todo lo que tenía programado para poder atender al menor, quien tuvo que ser sometido a estudios para descartar que tuviera “apendicitis”.

“Damiansito está un poquito mal, lo van a estar checando y a ver que pasa, voy a tener que cancelar el en vivo de ‘Rica Famosa Latina” comentó en el video.

Tiempo después Kimberly Flores se conectó en vivo por medio de su cuenta de Facebook donde dio a conocer lo que le había pasado al menor, a quien le tuvieron que hacer un lavado intestinal, porque tenía mucha materia fecal.

Además la esposa de Edwin Luna reveló que lo tuvieron que poner a dieta al menor, para que se enfocara en comer más fruta, verdura y mucha fibra para que en futuras ocasiones le ayudara a evitar que le volviera a suceder esta situación.

Kimberly Flores responde crítica de por qué le “pide” dinero a Edwin Luna

Por medio de redes sociales uno de los usuarios le cuestionó el porqué su esposo, Edwin Luna le “pagaba todo” cuando ella trabaja y tiene su propio sueldo, es por eso que Kim rompió el silencio.

"Y cuál es el problema? Es mi marido no el tuyo, si quiero le pido si no no, si quiero me gasto mi dinero, me gasto el de él” comentó la ‘influencer’.