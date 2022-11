Kimberly Flores le dedica canción a Edwin Luna de Paquita la del Barrio

MONTERREY.- Kimberly Flores es una de las ‘influencers’ con mayor popularidad en Internet, desde su participación en ‘La Casa de las Famosas’ causó polémica con referencia a su matrimonio.

En los últimos meses Kim se ha encargado de ser más activas en redes sociales donde suele compartir parte de su vida personal y profesional, sobre todo de lo que vive a lado de Edwin Luna.

Fue por medio de su cuenta Instagram que Flores compartió un video en el que dejó ver su encuentro con la reconocida cantante Paquita la del Barrio con quien siente mucha admiración a su carrera.

En la grabación se puede ver que Kimberly le pide a la artista que cante “Rata de dos patas” que aprovechó para dedicarle a su esposo a Edwin Luna, debido a que no todos los días tiene esa oportunidad.

No todos los días te dedica y le cantas una rola a @paquitaoficialb . Que honor saludarla y me da siempre gusto saber que se expresan bien de mi papá #EPD por que me dedicas esa @kimfloresgz te pasas ? #música” se puede leer en la publicación.