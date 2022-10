Kimberly Flores responde críticas porque le "pide" dinero a Edwin Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Flores una de la ‘influencers’ más populares de Internet, desde su participación en ‘La Casa de los Famosos’ estuvo envuelta en una fuerte polémica con referencia a su matrimonio con Edwin Luna.



La también modelo en los últimos meses se ha vuelto muy activa en redes sociales donde suele mantener contacto directo con sus seguidores, donde suele compartir un poco de su vida personal.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Kimberly Flores realizó una dinámica de preguntas y respuestas donde le pidió a sus fanáticos que le cuestionaran sobre lo que quisieran.



Fue entonces donde uno de los usuarios le cuestionó el porqué su esposo, Edwin Luna le “pagaba todo” cuando ella trabaja y tiene su propio sueldo, es por eso que Kim rompió el silencio.

Y cuál es el problema? Es mi marido no el tuyo, si quiero le pido si no no, si quiero me gasto mi dinero, me gasto el de él” comentó la ‘influencer’.