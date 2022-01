¿Kimberly Flores enferma de Covid-19?

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Flores se ha posicionado como una de las ‘influencers’ más populares y polémicas en el país, y es que desde su participación en el reality de “La Casa de los Famoso” ha estado en la atención de los medios de comunicación.

Desde entonces se ha convertido en una de las figuras más activas en redes sociales donde diariamente se encuentra activa y suele compartir su vida personal y laboral ante las cámaras.

Hace unas horas Kim llegó a preocupar a sus fanáticos porque reveló que tenía mucho dolor de cuerpo y para sentirse segura de que no habría contraído el virus por Covid-19, decidió realizarle la prueba de PCR la cual salió negativa.

Sin embargo el dolor se mantuvo, por lo que ha tenido que comunicarse con su gastreonterólogo y es que ya hace aproximadamente un mes le había dado un dolor parecido, es por eso que se tuvo que medicar para calmar los síntomas.



El lunes me va a volver a checar, la verdad me dijo que el último paso, que no quiere hacer es hacerme una endoscopia, es cuando te ponen una cámarita, te la meten y te revisan por dentro, porque si no se ven los exámenes ahí tiene que salir” se puede leer en el video.