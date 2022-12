Kimberly Flores enciende redes sociales con vestido transparente

ESTADOS UNIDOS.- Kimberly Flores en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más polémicas del espectáculo, sobre todo después de su participación en los realitys “La Casa de los Famosos” y “Rica, famosa, latina”.



Sin embargo a través de sus redes sociales ha ido compartiendo la vida matrimonial que vive a lado del cantante Edwin Luna, con quien incluso ha llegado a trabajar de manera conjunta.

Hace unas horas por medio de su cuenta Instagram que Kimberly compartió el ‘outfit’ que utilizó para una alfombra roja, evidentemente sorprendió a sus seguidores con su sensualidad.

En la grabación se puede ver que la también modelo utilizó un vestido de transparencia en color plateado acompañado de un corsé y un mini calzón de color blanco que le permitió mostrar su retaguardia.

Una noche mágica” se puede leer en la publicación.



Por supuesto el vestido estaba totalmente justado al cuerpo es por eso que pudo mostrar su figura, además lo acompañó con un recogido y un maquillaje en color neutros en el rostro.



Kimberly recibió cientos de piropos y muestras de cariño en la publicación: “si se ve bella, hermosa, divina”, “bella como siempre bendiciones”, “amo, amo eres una Barbie”, “siempre bella y elegante”, “te ves espectacular”, son algunos de los que se pueden leer.





Kimberly se reencuentra con su hermano después de 16 años sin verse



A través de sus redes sociales Kimberly compartió un video en el que dejó ver el reencuentro que tuvo con su hermano después de 16 años sin poderlo ver, además que también apareció su padre.



"16 años sin verte hermano , no sabes cómo me sentí y Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de volverte a ver y que papá nos vea juntos te amo hermano , solo me falta Roberto y Edwin para estar completa como cuando estábamos niños” comentó la influencer.