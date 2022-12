Kimberly Flores capta a Edwin Luna en boxers

MONTERREY.- Kimberly Flores se ha vuelto una de las figuras del espectáculo con más fama en los últimos años sobre todo a sus polémicas participaciones en distintos realitys que incluso llegaron a criticarla.

Constantemente la ‘influencer’ comparte algunos momentos familiares y en esta ocasión no fue la excepción porque hasta dio un adelanto de lo que sería la sesión de fotografías familiares navideñas.

Sin embargo en una de sus historias Kim dejó ver que ya se encontraban en el hogar cuando empezó a grabar a su esposo el cantante, Edwin Luna quien inesperadamente se bajó los pantalones.

En la grabación se puede ver que la pareja se encuentra en el interior de la cocina, mientras que el vocalista de “La Trakalosa”, se le puede ver caminando pero al mismo tiempo se “baja” el pantalón.

Yo ya voy a enseñar tus calzoncillos”

Edwin Luna apareció frente a la cámara sin camiseta y mostrando su “marcado” abdomen, mientras caminaba hacia a la cámara y “presumía” los resultados por parte del gimnasio en todo su físico.

Kimberly y Edwin Luna a pesar de los fuertes escándalos donde se han visto involucrados, se han caracterizado pro ser una pareja muy unida y apegada a su familia a pesar de sus agendas.

Kimberly Flores se reencuentra con su hermano después de 16 años

Hace unos días a travpez de Instagram compartió un video en el que dejó ver el reencuentro que tuvo con su hermano después de 16 años sin poderlo ver, además que también apareció su padre.



"16 años sin verte hermano , no sabes cómo me sentí y Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de volverte a ver y que papá nos vea juntos te amo hermano , solo me falta Roberto y Edwin para estar completa como cuando estábamos niños” comentó la influencer.