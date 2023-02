Kimberly Flores aclaró moretón de su cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Flores saltó a la fama desde que inició su relación con el cantante Edwin Luna pero también cuando llegó a participar en el reality de ‘La Casa de los Famosos’ donde su participación dio muchos e que hablar.

Hay que recordar que Kim es una de las más activas en sus redes sociales y suele compartir desdes sus proyectos laborales hasta cuestiones más personales como su salud,

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Kimberly realizó un video aclarando un moretón que se alcanza ver en sus grabaciones en la parte de su pecho, esto para evitar chismes o que se malinterpretaran las cosas.

Hace un par de semanas que Flores fue sometida a una cirugía de una umbilical, esto implicó muchos cuidados entre ellos le tuvieron que poner medicamento para el dolor varios días, lo que le ocasionó moretones.

Como se que también me van a preguntar esto, no es un chupetón e sun moretón y es porque tenía una bomba del dolor, la famosa y hermosa de la bomba, y como estuve tantos días la tenía conectadqa aquí, como estuve tantos días se me hizo moretón” comentó Kim.