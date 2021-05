Kim Kardashian niega que tuvo una aventura con su cuñado Travis Barker

CIUDAD DE MÉXICO.- Kim Kardashian desmintió los rumores de que tuvo un romance con la actual pareja de su hermana mayor, Kourtney, en 2006, como así lo señaló la exesposa de Travis Barker, Shanna Moakler.

Luego de que un fan le preguntara a Kim que si era verdad que había tenido un amorío con Travis Barker, la socialité le respondió que no y que estaba muy feliz de que su hermana y él estuvieran juntos.

¡NO! ¡Narrativa falsa! Hemos sido amigos durante años y estoy muy feliz por él y Kourt”, aclaró Kim.



ASEGURAN QUE KIM FUE LA CAUSA DEL DIVORCIO DE TRAVIS Y SU EX

La semana pasada, Shanna Moakler, de 46 años de edad, aseguró a US Weekly que Kim Kardashian, de 41, fue amante de quien en ese entonces fue su esposo, Travis Barker, y se había enterado luego de que supuestamente “los pilló teniendo una aventura”, por eso fue que se había divorciado.

“Me divorcié de mi ex porque los vi, los pillé teniendo una aventura”, dijo.

Detalló que había visto mensajes de texto que presuntamente se habían enviado Travis y Kim, antes de que se estrenara el reality show “Keeping Up With The Kardashians”, en 2007.

Pero Travis solicitó el divorcio con Shanna, en 2006, tras dos años de matrimonio, alegando que ella le había sido infiel.