Kim Kardashian habla sobre su experiencia al ser madre soltera de 4 hijos

Estados Unidos.- Kim Kardashian, la estrella principal del reality show "Keeping Up with the Kardashians", también ha logrado destacarse como empresaria. Cuenta con múltiples líneas de productos en el ámbito de la moda y la cosmética. Además, su impacto en las redes sociales la ha llevado a convertirse en la imagen de numerosas marcas, consolidando una fortuna valuada en 1400 millones de dólares.

A pesar de su éxito y fama, Kim no ha sido inmune a los desafíos emocionales que conlleva la maternidad. Así lo dio a conocer en el podcast "On Purpose with Jay Shetty", un espacio conducido por el reconocido gurú del bienestar y autor del libro "Piensa como un monje", Jay Shetty.

Así vive Kim Kardashian su faceta como madre soltera de cuatro hijos

La reconocida socialité es madre de cuatro hijos: North, de 9 años; Saint, de 7 años; Chicago, de 5 años; y Psalm, de 4 años. Dos de ellos nacieron mediante parto natural, mientras que los otros dos fueron concebidos a través de un proceso de gestación subrogada (también conocido como "vientre de alquiler"). Estos niños son producto de su relación con Kanye West; sin embargo, desde su mediática separación en 2022, las cosas no han sido nada fáciles para Kim.

Todo el mundo dice que los días son largos y los años cortos, y eso no podría ser una declaración más cierta. Es el trabajo más gratificante del mundo entero. Lo es. No hay nada que pueda prepararte. No importa cuánto tiempo esperes, no importa lo que esperes, nunca estás preparada", se sinceró durante la entrevista.

Además, describió el caos que puede surgir al criar a sus hijos, especialmente cuando son bebés y requieren de una atención constante. Expresó que todo se vuelve una locura, con la presión de tener que peinar a sus hijas de manera perfecta y atender las necesidades de todos a la vez.

Hay noches en las que lloro hasta quedarme dormida. Es como si hubiera un tornado en mi casa. ¿Qué acaba de pasar?"

Si bien todos la conocemos como un icono de la moda, Kim también reveló que en muchas ocasiones ha dejado de lado el glamour para enfocarse por completo en su rol como madre, especialmente durante la pandemia cuando sus salidas de casa eran limitadas.

“Hay noches en las que no te lavas el pelo durante días y tienes escupitajos por todas partes y llevas el mismo pijama" Confesó.

A pesar de todas las dificultades que afronta como madre soltera, Kardashian aseguró que es el trabajo más enriquecedor y satisfactorio que existe.

¿Cómo afronta su separación con Kanye West?

La situación con el rapero ha complicado aún más su maternidad, ya que la empresaria se ha esforzado por proteger a sus hijos de enterarse de los escándalos en los que su polémico padre se ha estado involucrado en los últimos años.

En diciembre de 2022, durante una entrevista con la rapera Angie Martinez, la celebridad admitió que cuida mucho de lo que sus hijos escuchan acerca de su ex pareja.

"Definitivamente lo protegí (a Kanye West) y lo seguiré haciendo a los ojos de mis hijos. En mi casa, mis hijos no saben nada de lo que pasa en el mundo exterior... Estoy pendiendo de un hilo", afirmó con lágrimas en los ojos.

Con información de Infobae México.

