Kim Kardashian muestra cómo lucía cuando era adolescente

CIUDAD DE MÉXICO.- Kim Kardashian es una de las figuras más importantes de Hollywood. A pesar de haber protagonizado diversos escándalos, ahora se mantiene enfocada en su familia y en sus emprendimientos.

La protagonista de Keeping Up With The Kardashians es una de las influencers con mayor número de seguidores en sus redes sociales, actualmente tiene 348 millones, y se mantiene muy activa compartiendo contenido.

Así se veía Kim Kardashian

El día de ayer, Kim Kardashian publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de cuando ella tenía 12 años. Se trata de una especie de carnet para usar en el Malibu Grand Prix, una pista de carreras de autos indy en miniatura que fue furor en California entre 1970 y 1990.

“Cool”, escribió al pie de la publicación.

Aunque la socialité ha sido criticado en varias ocasiones por los cambios físicos que ha tenido debido a sus cirugías, esta vez los usuarios destacaron que realmente se veía genial y le comentaron que sus hijos eran muy parecidos a ella cuando era adolescente.

“Una reina de los 90 justo ahí”, “¡North se parece a ti!”, “Esto tiene la actitud icónica de Northy por todas partes”, “Chicago se parece a ti”, “Parece que inspiraste la fase punk actual de Kourtney”, se lee.

Esta no es la primera vez que la empresaria comparte una foto de cuando era pequeña o adolescente. Hace poco recordó a su padre, quien falleció hace 20 años, con un carrete de imágenes y videos donde se la ve a Kim Kardashian desde bebé hasta su adolescencia.