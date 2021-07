Khloé Kardashian luce irreconocible en redes y es tundida por los internautas

LOS ÁNGELES, California.- Khloé Kardashian felicitó a su sobrina Penélope por cumplir nueve años de edad, a través de una foto donde aparecen juntas, pero fue duramente criticada por algunos usuarios de Instagram, ya que lucía irreconocible.

Khloé siempre ha tenido problemas de autoestima y en las distintas temporadas de su reality familiar se ha visto cómo es que ha batallado con el sobrepeso, debido a su complexión un tanto diferente a las de sus hermanas.

En "Keeping Up Whit The Kardashians" también se ha visto como Khloé se ha esforzado para mantenerse en forma y sobre todo, lucir un abdomen plano, esfuerzo que le han aplaudido sus seguidores de las redes sociales.

Pero una de las cosas que no le perdonan es que en las fotos que ha publicado en los últimos meses, la socialité luce irreconocible, y gran parte de ello se lo atribuyen a los filtros y ediciones que utiliza en las imágenes, además de los “arreglos” que se haya hecho en el rostro, a pesar de que lo niegue rotundamente.

Las comparaciones entre su rostro de hace unos meses al actual, la pone en evidencia, y aunque cada vez que la critican se molesta y afirma que su imagen es “natural”, sigue realizando tales publicaciones con imágenes con edición en exceso.



“¿ERES TÚ KHLOÉ?”, CUESTIONAN LOS INTERNAUTAS A KARDASHIAN

Este viernes, Khloé compartió con sus seguidores una foto en la que aparece su sobrina Penélope, hija de Kourtney Kardashian y Scott Disick, quien cumplió 9 años de edad, y quiso homenajearla en este día tan especial.

Muchos de los comentarios fueron positivos hacia la empresaria y su sobrina, quienes destacaron el gran parecido físico entre ambas; incluso, les dijeron que parecían gemelas.

Pero algunos usuarios no se tentaron el corazón y resaltaron los cambios en su rostro, los cuales son muy evidentes, sobre todo en la parte de los labios hinchados, la mandíbula aparentemente limada y los ojos más rasgados de lo normal.

“Khloe… estás ahí?”, “Que no le mienta. Su lado derecho está aplastado. No me odies. Disculpa”, “Khloe… te sientes bien?”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Kardashian.

Hubo alguien que le puso un emoticón de alienígena, lo que hizo recordar que hace varias semanas uno de los “haters” le puso a Khloé en otra de sus publicaciones que parecía un alien, ya que la cara la tenía deformada como el personaje de ciencia ficción, “ET”.