Las Kardashians regalan 30 rolex para despedir a su reality show

ESTADOS UNIDOS.- El clan Kardashian no escatimó en gastos para agradecer a todo el equipo de producción de “Keeping Up With The Kardashians” por su trabajo tras 15 años en la pantalla.

Fue por eso que, con motivo de la última temporada del programa, la familia compró 30 relojes de marca Rolex, desembolsándose la asombrosa cantidad de 300 mil dólares (5,955,249 millones de pesos).

Según reportó Daily Mail, Kourtney Kardashian, de 41 años, Kim Kardashian, de 40, Khloe Kardashian, de 36 y Kris Jenner, de 65, sorprendieron al equipo con los relojes de lujo después de que el rodaje finalizara el viernes por la noche.

Las hermanas y su madre 'agradecieron a todos con discursos y enviaron buenos deseos después de que terminó el programa', mientras que los miembros leales del equipo dijeron que se habían quedado en el programa durante tanto tiempo porque era 'divertido trabajar con la familia'.

A través de sus redes sociales, Kim compartió un video del detrás de cámaras del último episodio y luego se mostró compartiendo una copa con el equipo de producción, agradeciéndole su trabajo tras 20 temporadas.