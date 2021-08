Kevin Feige toma postura "inesperada" ante demanda de Scarlett Johansson contra Disney

LOS ÁNGELES, California. – El productor de cine estadounidense de 48 años, Kevin Feige, al parecer tomó partido en la demanda que hizo Scarlett Johansson contra Disney, pues de acuerdo con los medios, Feige estaría “furioso y avergonzado” por cómo la famosa compañía está gestionando esta “crisis”.



Esto se dio a conocer gracias al antiguo editor de The Hollywood Reporter, Matthew Belloni, específicamente en su boletín “What I´m Hearing”, en el cual menciona que Feige presionó a la empresa para que “Black Widow” mantuviera su estreno sólo en cines, por respeto a la actriz estadounidense.



Feige es un hombre de empresa y no es dado a enfrentamientos corporativos ni a levantar estridentemente la voz. Pero me han dicho que está furioso y avergonzado. Presionó a Disney contra la estrategia que adoptaron contra “Black Widow”, prefiriendo un lanzamiento exclusivo en la gran pantalla, pues no quería alterar a su elenco”, detalló Belloni.