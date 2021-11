Katy Perry y Orlando Bloom hacen homenaje a cuerpo médico al disfrazarse para Halloween

ESTADOS UNIDOS.- Katy Perry y Orlando Bloom sorprendieron a sus seguidores en redes sociales al mostrar su atuendo para Halloween de este año, con el que rinden homenaje al cuerpo médico que participa en la lucha constante contra el Covid-19.

Así lo dieron a conocer de manera simultánea en sus cuentas oficiales de Instagram, donde cada uno a su peculiar manera interpretó su disfraz. Perry escribió junto a su instantánea: "Stay safe guy", por su traducción al español, "Mantente a salvo chico".

Por su parte, Orlando acompañó la publicación con un simpático juego de palabras,"I vaxed a girl and I liked it", por su traducción al español, "Vacuné a una chica y me gustó", haciendo referencia a la canción de Perry "I kissed a girl".

El disfraz perfecto

Sin duda algunas es uno de los disfraces de celebridades más originales y emblemáticos de esta temporada. La intérprete de "Roar" simuló ser el medicamento que cura a Bloom, al vestir de jeringa con la leyenda "Katy Perry".

El atuendo de el actor de "Piratas del Caribe" fue un poco más consevacor, al portar un uniforme médico en fondo azul, con bata blanca, cofia, cubrebocas y un estetoscopio, acompañado de un gafete que lo identifica como personal médico.

La publicación de Katy consta de cinco instantáneas en las que se puede apreciar posando al lado de su prometido, además de una imagen fuera de una clínica, también compartió una imagen de un niño vestido como porta aviones de la marina americana y una imagen clásica de esta fecha de una pareja con los letreros "Con filtro y sin filtro".